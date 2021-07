Coronavirus, i dati del 23 luglio: +46 positivi a Monza e Brianza (e nessun decesso), in Lombardia tasso di positività a 1,9% Il bollettino della Regione di venerdì 23 luglio: sono 46 i nuovi casi positiivi a Monza e Brianza, sono 691 in Lombardia con 36.163 tamponi effettuati con tasso di positività risalito a 1,9%. Un decesso, nessuno registrato in Brianza.

Sono 46 i nuovi casi positiivi a Monza e Brianza, sono 691 in Lombardia con 36.163 tamponi effettuati con tasso di positività risalito a 1,9%. È il bollettino della Regione di venerdì 23 luglio.

Nel complesso si registra un -1 tra i ricoverati nelle terapie intensive (27), +7 i ricoverati non in terapia intensiva (142), 1 decesso per un totale di 33.815 persone morte da inizio emergenza. Nessun decesso registrato in provicia di Monza e Brianza dove il totale resta di 2.527.

I nuovi casi per provincia: Milano: 203 di cui 98 a Milano città; Bergamo: 23; Brescia: 48; Como: 21; Cremona: 30; Lecco: 5; Lodi: 20; Mantova: 53; Monza e Brianza: 46; Pavia: 22; Sondrio: 2; Varese: 169.

