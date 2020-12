Coronavirus, i dati del 23 dicembre: a Monza e Brianza +114 nuovi contagi, in Lombardia rapporto di 6,5% Il bollettino della Regione per mercoledì 23 dicembre 2020: sono +114 i nuovi casi in provincia di Monza e Brianza, più o meno in linea con i primi giorni della settimana, e sono +2.153 in Lombardia con 32.926 tamponi effettuati per un rapporto di 6,5%.

Sono +114 i nuovi casi in provincia di Monza e Brianza, più o meno in linea con i primi giorni della settimana, e sono +2.153 in Lombardia con 32.926 tamponi effettuati per un rapporto di 6,5%. È il bollettino della Regione per mercoledì 23 dicembre 2020.

In generale diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-4, 536) e nei reparti (-47, 4.243). I guariti/dimessi sono 2.960 per un totale complessivo di 379.750, di cui 3.883 dimessi e 375.867 guariti.

I decessi sono 98 per totale di 24.610 persone morte da inizio emergenza. In provincia di Monza e Brianza sono +11 (1.751).

I nuovi casi per provincia

Milano: 642 di cui 256 a Milano città

Bergamo: 85

Brescia: 282

Como: 140

Cremona: 53

Lecco: 43

Lodi: 67

Mantova: 177

Monza e Brianza: 114

Pavia: 154

Sondrio: 77

Varese: 245.

