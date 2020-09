Coronavirus, i dati del 22 settembre: +12 nuovi casi a Monza e Brianza (6.657)

Sono +12 i nuovi casi di positività al coronavirus in provincia di Monza e Brianza nell’aggiornamento regionale di martedì 22 settembre e sono +182 in Lombardia, di cui 26 debolmente positivi e 21 a seguito di test sierologico, a fronte di 14.808 tamponi effettuati. In Brianza i contagi raggiungono quota 6.657 totali, in generale sono 105.030.

Gli attuali positivi in Lombardia sono 9.027. I guariti/dimessisono +229 (79.078), -2 le terapie intensive (34) e +11 i ricoverati non in terapia intensiva. Sono +2 i decessi per un totale di 16.925 persone morte da inizio emergenza (908 a Monza e Brianza).

I nuovi casi per provincia.

Milano: 76, di cui 47 a Milano città;

Bergamo: 11;

Brescia: 3;

Como: 3;

Cremona: 0;

Monza e Brianza: 12;

