Coronavirus, i dati del 22 febbraio: i numeri di Monza Brianza e Lombardia (7,3%)

Sono 619 i nuovi casi positivi a Monza e in Brianza, sono 7.146 in Lombardia con 97.127 tamponi effettuati (7,3%). È il bollettino della Regione di 22 febbraio 2022.

Ci sono -6 ricoverati in terapia intensiva (137) e -68 non in terapia intensiva (1.272). Sono 53 i decessi per un totale complessivo di 38.405 persone morte da inizio emergenza. Il totale di Monza e Brianza è aggiornato a 2.910 (+8).

I nuovi casi per provincia : Milano: 2.140 di cui 843 a Milano città; Bergamo: 511; Brescia: 893; Como: 392; Cremona: 308; Lecco: 213; Lodi: 133; Mantova: 456; Monza e Brianza: 619 ; Pavia: 379; Sondrio: 108; Varese: 723.

