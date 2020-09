Coronavirus, i dati del 21 settembre: +20 nuovi casi a Monza e Brianza (6.645)

Sono +20 i nuovi casi positivi nella provincia di Monza e Brianza (6.645) registrati nel bollettino di Regione Lombardia di lunedì 21 settembre, +90 l’incremento in generale per un totale di 104.848. Sono stati 9.963 i tamponi effettuati per una percentuale pari allo 0,90%.

Dei nuovi positivi si registrano 12 ’debolmente positivi’ e 5 a seguito di test sierologico. Sono -2 i ricoveri in terapia intensiva (36) e +19 non in terapia intensiva (283). Sono +20 i guariti/dimessi (78.849), un decesso per un totale di 16.923 (908 in provincia di Monza e Brianza).

Gli attualmente positivi in regione sono 9.076.

I nuovi casi per provincia.

Milano: 27, di cui 7 a Milano città;

Bergamo: 8;

Brescia: 10;

Como: 5;

Cremona: 0;

Lecco: 0;

Lodi: 2;

Mantova: 2;

Monza e Brianza: 20;

Pavia: 3;

Sondrio: 2;

Varese: 11.

© RIPRODUZIONE RISERVATA