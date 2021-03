Coronavirus, i dati del 21 marzo: a Monza e Brianza +470 contagi, 90 morti in Lombardia Continua la terza ondata nel territorio di Monza e Brianza, che anche domenica 21 marzo conta 470 positivi in più al nuovo coronavirus. In Lombardia altri 90 morti: il totale è 29.799.

Sono 470 i nuovi positivi registrati nella provincia di Monza e Brianza domenica 21 marzo: non accenna a rallentare il contagio di Sars Cov 2 nel territorio. In Lombardia nella giornata sono stati effettuati 46.150 tamponi e sono stati contati 4.003 nuovi infettati, con un tasso di positività dell’8,6%, analogo a quello del giorno precedente. Ancora in aumento i ricoverati negli ospedali lombardi: +15 in terapia intensiva, quindi ora 806 pazienti, e +35 negli altri reparti Covid, in totale 6.926. Con altri 90 decessi, il totale delle vittime in regione è di 29.799 morti dall’inizio della pandemia.

I dati per provincia

Città metropolitana di Milano 1.094

Brescia 902

Monza e Brianza 470

Bergamo 314

Pavia 222

Como 197

Mantova 182

Lecco 144

Varese 137

Cremona 117

Sondrio 78

Lodi 58

