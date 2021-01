Coronavirus, i dati del 21 gennaio: +85 nuovi casi a Monza e in Brianza, superati 50.600 contagiati in provincia

Il bollettino della Regione per giovedì 21 gennaio 2021: sono +85 i nuovi casi in provincia di Monza e Brianza (totale 50.657), sono +2.234 quelli in Lombardia con 37.713 tamponi effettuati (più degli ultimi giorni) e un rapporto del 5,9%. I decessi sono 55.