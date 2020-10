Coronavirus, i dati del 20 ottobre: +123 nuovi casi a Monza e Brianza, altri 2mila in Lombardia, crescono i ricoveri Il bollettino della Regione per martedì 20 ottobre 2020: sono +123 i nuovi positivi in provincia di Monza e Brianza, +2.023 in Lombardia con 21.726 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 9,3%. Dieci ricoveri in terapia intensiva, +19 i decessi.

Sono +123 i nuovi positivi in provincia di Monza e Brianza, +2.023 in Lombardia con 21.726 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 9,3%. È il bollettino della Regione per martedì 20 ottobre 2020. In provincia il numero dei casi sale a un totale di 9.363, in regione di 130.479.

Si registrano altri 10 ricoveri in terapia intensiva (123) e +132 negli altri reparti (1.268). Sono +19 i nuovi decessi per un totale di 17.103 persone morte da inizio emergenza. A Monza e Brianza sono 927.

Il bollettino registra anche +334 tra guariti e dimessi per un totale complessivo di 87.072, di cui 1.848 dimessi e 85.224 guariti. Gli attualmente positivi sono 26.304.



Sono 10.874 i casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, oltre 1.500 più di ieri quando erano stati 9.338 secondo il bollettino del Ministero della Salute. Superiore il numero di tamponi, 144.737 contro i 98.862 di ieri. Sono 89 i nuovi decessi, contro i 73 di ieri. Il totale dei decessi dall’inizio della pandemia sale a quota 36.705. Il totale dei positivi attuali è pari a 142.739, dei quali 133.415 in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 8.454, quasi 800 in più di ieri. Sono invece 870 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 73 in più di ieri. A livello regionale, resta quello lombardo, il territorio più problematico.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.054, di cui 515 a Milano città

Bergamo: 45

Brescia: 101

Como: 79

Cremona: 17

Lecco: 57

Lodi: 44

Mantova: 88

Monza e Brianza: 123

Pavia: 54

Sondrio: 33

Varese: 245

Lunedì 19 ottobre sono stati +265 i nuovi positivi a Monza e Brianza e sono +1.687 i nuovi positivi in Lombardia con 14.577 tamponi effettuati, per una percentuale pari all’11,5 %. Il bollettino di Regione Lombardia recitava: +3 ricoveri in terapia intensiva (113), +71 non in terapia intensiva (1.136), +6 decessi (17.084). Sale di 341 il totale di guariti/dimessi.

