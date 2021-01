Coronavirus, i dati del 20 gennaio: +113 nuovi casi a Monza e in Brianza, in Lombardia rapporto al 4,8% e 66 decessi

Il bollettino della Regione per mercoledì 20 gennaio 2021: sono +113 i nuovi casi positivi a Monza e in Brianza, sono +1.876 in Lombardia con 38.593 tamponi effettuati per un rapporto che risale al 4,8%. I decessi sono 66.