Coronavirus, i dati del 2 dicembre: +244 nuovi casi a Monza e Brianza, 534 decessi in un mese

Sono +244 i nuovi casi positivi a Monza e in Brianza e sono +3.425 in Lombardia con 36.077 tamponi effettuati per un rapporto del 9,4%. È il bollettino della Regione per mercoledì 2 dicembre 2020.

Diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-120, 7.222) sia nelle terapie intensive (-21, 855).I guariti/dimessi sono 5.487 per un totale complessivo di 274.189, di cui 6.021 dimessi e 268.168 guariti.

Sono 175 i decessi per un totale complessivo di 22.279 persone morte da inizio emergenza; 21 di queste in provincia di Monza e Brianza (1.536).

Sono state 534 in un mese: erano 981 l’1 novembre, sono salite a 1.515 l’1 dicembre. Il dato era rimasto pressoché stabile fino a metà ottobre (917) quando la seconda ondata si è aggravata pesantemente anche in Brianza.

La provincia ha fatto registrare una media di 17-18 vittime al giorno con alcuni picchi: l’ultimo l’1 dicembre con 31 vittime, delle 249 lombarde, il più alto il 27 novembre con 34 morti in un giorno. I numeri dicono che è ancora la fascia più anziana quella colpita: la percentuale più alta di vittime aveva più di 75 anni.

L’ultimo report fornito dal ministero della Salute d’altra parte conferma che la seconda ondata di Covid ha falcidiato il nord Italia con un aumento dei decessi del 75% in media nelle città nella prima metà di novembre (dati aggiornati al 17). Milano ha fatto registrare un +83% e in controtendenza con vittime nelle classi di età più giovani (fino a 74 anni). In generale il report dice che “si continua ad osservare un trend in aumento dell’eccesso di mortalità nelle classi di età più anziane (75-84, 85+ anni) in diverse città”.

I nuovi casi per provincia

Milano: 1.109, di cui 438 a Milano città

Bergamo: 130

Brescia: 303

Como: 316

Cremona: 126

Lecco: 53

Lodi: 55

Mantova: 265

Monza e Brianza: 244

Pavia: 187

Sondrio: 192

Varese: 362.

