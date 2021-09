Coronavirus, i dati del 19 settembre: +40 casi a Monza e Brianza, scendono i ricoveri in Lombardia Calano i ricoveri in Lombardia anche se aumentano i pazienti in terapia intensiva: è il quadro del contagio da nuovo coronavirus di domenica 19 settembre. I nuovi positivi a Monza e Brianza sono 40.

Sono 348 i nuovi positivi al coronavirus individuati in Lombardia nel corso di domenica 19 settembre. Una giornata che deve registrare l’aumento dei ricoveri in terapia intensiva in Lombardia (+2, oggi 59), ma la diminuzione di quelli negli altri reparti, scesi di 10: ora sono 428 pazienti. A Monza e Brianza i positivi sono 40, mentre con 49.158 tamponi effettuati e 348 contagi il tasso di positività è allo 0,7%, in discesa rispetto al giorno precedente. Una nuova vittima: sono ora 33.982 i morti dall’inizio della pandemia.

I casi per provincia: 101 a Milano, 58 a Brescia, 40 a Monza e Brianza, 24 a Bergamo, 19 a Pavia, 17 a Cremona, 13 a Lecco, 12 a Mantova, 9 a Lodi, 7 a Sondrio, 5 a Varese e 4 a Como.

