Coronavirus, i dati del 19 febbraio: +462 nuovi positivi a Monza e Brianza, +3.724 in Lombardia (che resta gialla) Sono +462 i nuovi casi a Monza e provincia, sono 3.724 in tutta la regione: tanti tamponi (oltre 50mila), tanti contagi in Lombardia e in Brianza nel bollettino di venerdì 19 febbraio, nel giorno in cui il presidente Fontana ha comunicato che non cambia la zona gialla.

Sono +462 i nuovi casi a Monza e provincia, sono 3.724 in tutta la regione con 51.894 tamponi effettuati per un tasso di positività di 7,1%.

Il bollettino che sono in crescita i ricoveri in terapia intensiva (+5, 373) e negli altri reparti (+17, 3.733) e gli attualmente positivi (51.789).

I guariti/dimessi sono + 1.875 per un totale complessivo di 493.987 di cui 3.414 dimessi e 490.573 guariti.

Sono +33 i decessi per un totale complessivo di 27.971.

In provincia di Monza e Brianza il totale dei contagiati è 54.745, i decessi sono 1.985.

I nuovi casi per provincia: Milano: 785 di cui 325 a Milano città; Bergamo: 240; Brescia: 787; Como: 295; Cremona: 100; Lecco: 108; Lodi: 27; Mantova: 140; Monza e Brianza: 462; Pavia: 166; Sondrio: 24; Varese: 528.

