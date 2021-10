Coronavirus, i dati del 18 ottobre: +9 nuovi casi a Monza e Brianza, il tasso di positività lombardo allo 0,3% Il bollettino della Regione per lunedì 18 ottobre 2021: sono 9 i nuovi casi postiivi al coronavirus in provincia di Monza e Brianza, sono 112 in Lombardia con 32.969 tamponi effettuati e una percentuale di 0,3%. Sono 5 i decessi, nessuno registrato a Monza e provincia.

Sono 9 i nuovi casi postiivi al coronavirus in provincia di Monza e Brianza, sono 112 in Lombardia con 32.969 tamponi effettuati e una percentuale di 0,3%. Sono 5 i decessi per un totale di 34.119 persone morte da inizio emergenza. È il bollettino della Regione per lunedì 18 ottobre 2021.

Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-1, 288), sono stabili quelli in terapia intensiva (52). Nessuno dei decessi è stato registrato in provincia di Monza e Brianza (2.552).

I nuovi casi per provincia: Milano: 56 di cui 27 a Milano città; Bergamo: 8; Brescia: 13; Como: 4; Cremona: 0; Lecco: 0; Lodi: 4; Mantova: 1; Monza e Brianza: 9; Pavia: 1; Sondrio: 1; Varese: 7.

