Coronavirus, i dati del 18 luglio: + 4 a Monza e Brianza, lieve aumento dei contagi in Italia Dieci nuove vittime in Lombardia per Covid-19, dati in lenta crescita a Monza e Brianza, ma soprattutto epidemia in leggera crescita in tutta Italia: i dati di sabato 18 luglio.

Poco più di 9mila tamponi processati nelle ultime 24 ore, 88 casi positivi in più in tutta la Lombardia: solo 4 di questi sono nella provincia di Monza e Brianza che arriva così a 5.835 persone affette da Covid stando ai dati della Regione. In tutto il territorio lombardo, sabato 18 luglio, si contano ormai 71.416 persone dimesse o guarite (+ 244 din un giorno), mentre restano stabili le persone in terapia intensiva (22) e scendono gli altri ricoverati Covid (-10), quindi 149. Le vittime lombarde del Covid aumentano di 10, arrivando a 16.788. I contagiati in Italia risultano in leggero aumento: giovedì erano stati 230 in più, venerdì 233, sabato 249.

I nuovi casi per provincia

Milano 24 di cui a Milano città 11

Bergamo 29

Brescia 9

Como 1

Cremona 1

Lecco 3

Lodi 8

Mantova 3

Monza e Brianza 4

Pavia 1

Sondrio 2

Varese 3

