Coronavirus, i dati del 17 settembre: diminuiscono i ricoveri in Lombardia, +21 contagi a Monza e Brianza È basso il tasso di contagi da nuovo coronavirus in Lombardia nella giornata di venerdì 17 settembre: i positivi sono lo 0,8% dei test effettuati. A Monza e Brianza 21 contagi, calano i ricoveri.

Continua a essere basso il tasso di positività al coronavirus in Lombardia: venerdì 17 settembre solo lo 0,8% dei test effettuati ha verificato un contagio. Sono i dati della Regione a riferirlo: nelle ultime 24 ore sono anche diminuiti i ricoverati, ma sono stati registrati 2 decessi.

In dettaglio, sono stati realizzati 40.119 tamponi che hanno evidenziato 360 positivi al Sars Cov2, e a fronte di due persone che hanno richiesto il ricovero in terapia intensiva (+2, oggi 59 nei reparti lombardi), gli altri pazienti nei reparti Covid sono diminuiti di 10 (ora 427). Le persone morte per l’epidemia in Lombardia sono ora 33.979.

I nuovi casi per provincia

Milano: 85 di cui 35 a Milano città

Bergamo: 8

Brescia: 44

Como: 6

Cremona: 14

Lecco: 10

Lodi: 14

Mantova: 17

Monza e Brianza: 21

Pavia: 19

Sondrio: 8

Varese: 97

