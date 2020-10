Coronavirus, i dati del 17 ottobre: +286 nuovi casi a Monza e Brianza, +2.664 in Lombardia; +25 in terapia intensiva Il bollettino della Regione per sabato 17 ottobre 2020: + 286 i nuovi casi positivi in provincia di Monza e Brianza per un totale di 8.622 e +2.664 in Lombardia con 29.053 tamponi effettuati. In terapia intensiva 25 nuovi ricoveri.

Sono + 286 i nuovi casi positivi in provincia di Monza e Brianza per un totale di 8.622 e +2.664 in Lombardia con 29.053 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 9,1%. È il bollettino della Regione per sabato 17 ottobre 2020

Dei nuovi positivi 225 risultano “debolmente positivi” e 19 a seguito di test sierologico. In evidenza il dato dei ricoveri in ospedale: +25 in terapia intensiva (96) e +109 non in terapia intensiva (943). Gli attualmente positivi sono 21.625.

Sale di 13 il numero dei decessi per un totale complessivo di 17.057 persone morte da inizio emergenza. In provincia di Monza e Brianza sono 924.

C’è anche un +154 di guariti/dimessi per un totale complessivo di 85.112, di cui 1.780 dimessi e 83.332 guariti.

I nuovi casi per provincia

Milano: 1.388, di cui 634 a Milano città

Bergamo: 69

Brescia: 83

Como: 171

Cremona: 25

Lecco: 67

Lodi: 46

Mantova: 56

Monza e Brianza: 286

Pavia: 103

Sondrio: 37

Varese: 218

