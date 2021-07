Coronavirus, i dati del 15 luglio: +26 positivi a Monza e Brianza, nessuna vittima in Lombardia Non ci sono stati morti per le conseguenze del Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore, dicono i dati della Regione di giovedì 15 luglio. I nuovi positivi a Monza e Brianza nello stesso giorno sono stati 26.

Sono 26 i nuovi positivi al Sars Cov2 individuati dalla Regione Lombardia nella provincia di Monza e Brianza nella giornata di giovedì 15 luglio. Lo stesso giorno in cui a fronte di 32.332 tamponi di cui sono stati disponibili i risultati i contagiati, in Lombardia, sono stati 381, cioè l’1,1% del totale.

La nota positiva arriva dalle terapie intensive, dove i pazienti sono diminuiti di 3 (oggi sono 29 in totale) mentre crescono i ricoverati totali in regione, passati a 128 con l’aumento di 5. Non si registrano però vittime, quindi i morti per le conseguenze del Covid in Lombardia restano 33.802.

I nuovi casi per provincia

Milano: 130 di cui 77 a Milano città

Bergamo: 18

Brescia: 23

Como: 25

Cremona: 13

Lecco: 6

Lodi: 17

Mantova: 28

Monza e Brianza: 26

Pavia: 21

Sondrio: 2

Varese: 43

