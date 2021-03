Coronavirus, i dati del 13 marzo: a Monza e Brianza +750 positivi, più di 6mila ricoveri in Lombardia

Il bollettino della Regione per sabato 13 marzo: sono +750 i nuovi casi in provincia di Monza e Brianza, sono +5.809 in Lombardia con 40.120 tamponi effettuati (7,23%). Oltre 6mila i pazienti ricoverati.