Coronavirus, i dati del 13 luglio: 24 contagi a Monza e Brianza, 241 in Lombardia

Il bollettino della Regione di martedì 13 luglio 2021: sono 24 i nuovi positivi in provincia di Monza e Brianza, dopo diversi giorni in cui non sono stati registrati contagi, sono 241 in Lombardia con 29.313 tamponi effettuati e un rapporto di positiva di 0,8%.