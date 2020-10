Coronavirus, i dati del 12 ottobre: +41 nuovi casi a Monza e Brianza, +696 in Lombardia Il bollettino quotidiano di Regione Lombardia per lunedì 12 ottobre 2020. Sono +41 i nuovi casi positivi in provincia di Monza e Brianza, +696 in Lombardia con 13.934 tamponi effettuati (circa 2mila in meno rispetto al giorno precedente).

Sono +41 i nuovi casi positivi in provincia di Monza e Brianza, +696 in Lombardia con 13.934 tamponi effettuati (circa 2mila in meno rispetto al giorno precedente). La percentuale è al 4,9%. È il bollettino quotidiano di Regione Lombardia per lunedì 12 ottobre 2020.

Dei nuovi casi 74 sono ’debolmente positivi’ e 5 a seguito di test sierologico. Sono +163 i guariti/dimessi che salgono a un totale complessivo di 83.353, di cui 1.472 dimessi e 81.881 guariti.

Più 2 ricoveri in terapia intensiva (50), +30 non in terapia intensiva (463). Più 3 i decessi per un totale complessivo di 16.988 persone morte da inizio emergenza; in provinci a di Monza e Brianza sono 916.

I nuovi casi per provincia



Milano: 363, di cui 184 a Milano città

Bergamo: 45

Brescia: 44

Como: 26

Cremona: 7

Lecco: 34

Lodi: 11

Mantova: 3

Monza e Brianza: 41

Pavia: 31

Sondrio: 4

Varese: 52

