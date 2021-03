Coronavirus, i dati del 12 marzo: a Monza e Brianza +449 positivi, più di 6mila in Lombardia

Numeri in salita nel bollettino della Regione di venerdì 12 marzo 2021: sono +449 i nuovi casi positivi a Monza e in Brianza, sono +6.262 in Lombardia con 60.954 tamponi effettuati e una percentuale di positività al 10,4%.