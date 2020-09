Coronavirus, i dati del 10 settembre: +22 positivi a Monza e Brianza (6.361) L’aggiornamento dell’emergenza coronavirus relativo a giovedì 10 settembre: +22 i nuovi casi positivi in provincia di Monza e Brianza (6.361 totali), +245 in Lombardia.

Sono +22 i nuovi casi positivi in provincia di Monza e Brianza (6.361 totali), +245 (102.548) in Lombardia a fronte di 17.391 tamponi eseguiti e una percentuale pari all’1,4%. È l’aggiornamento per giovedì 10 settembre 2020 dell’emergenza coronavirus da parte di Regione Lombardia. Dei nuovi positivi 43 risultano ’debolmente positivi’ e 14 a seguito di test sierologico.

In Italia sono +1.597 i positivi in un giorno con 94.186 tamponi, dieci i decessi.

Nella nota della Regione si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+116). Sono +3 i ricoverati in terapia intensiva (30) e +4 non in terapia intensiva (256). Un nuovo decesso per un totale di 16.892 persone morte da inizio emergenza.

In Lombardia secondo i dati del ministero ci sono 8.452 attualmente positivi e 8.166 persone in isolamento domiciliare.

I nuovi casi per provincia

Milano: 91, di cui 51 a Milano città

Bergamo: 11

Brescia: 17

Como: 7

Cremona: 7

Lecco: 6

Lodi: 4

Mantova: 6

Monza e Brianza: 22

Pavia: 14

Sondrio: 4

Varese: 26

