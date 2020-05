Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Coronavirus: i dati del 10 maggio. A Monza solo 9 positivi in più. In regione però ci sono stati altri 62 morti e crescono i ricoverati in terapia intensiva Bassa la crescita dei contagi in Brianza. Solo 9 positivi in più nella provincia di Monza, che raggiunge quota 5.055. I tamponi effettuati in Lombardia, secondo i dati resi noti dalla Regione, sono un po’ meno del solito stavolta, 7.369 .

Mai così bassa la crescita dei contagi in Brianza. Solo 9 positivi in più nella provincia di Monza, che raggiunge quota 5.055. I tamponi effettuati in Lombardia, secondo i dati resi noti dalla Regione, sono un po’ meno del solito stavolta, 7.369 . Ma il dato monzese è abbastanza basso per alimentare la speranza di debellare il coronavirus.

I dati in Lombardia

In regione i positivi crescono di 282 (81.507 in totale), mentre i decessi sono aumentati , purtroppo, di 62 unità, arrivando a sfiorare il tetto dei 15mila morti (14.986). Anche i ricoverati sono diminuiti, ce ne sono 107 in meno.

L’unico dato in controtendenza è quello dei ricoverati in terapia intensiva. Ci sono 18 persone in più che hanno dovuto essere sottoposte a questo trattamento.

