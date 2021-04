Coronavirus, i dati del 10 aprile: +307 nuovi positivi a Monza e Brianza Il bollettino della Regione di sabato 10 aprile 2021: sono+307 i nuovi positivi a Monza e in Brianza, sono +2.974 in Lombardia. In calo i ricoveri.

Sono+307 i nuovi positivi a Monza e in Brianza, sono +2.974 in Lombardia con 35.612 tamponi esaminati. È il bollettino della Regione di sabato 10 aprile 2021.

Negli ospedali sono ricoverati 824 persone in terapia intensiva (-4) e altre 6.059 sono negli altri reparti (-193). Sono 81 le persone morte per un totale di 31.676 da inizio emergenza, sette a Monza e Brianza (2.313).

I guariti sono 5.434 mentre gli attuali positivi toccano quota 79.038. In 72.155 si trovano in isolamento domiciliare.

