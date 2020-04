Coronavirus, gli aggiornamenti di venerdì 24 aprile: gli scaglioni delle pensione di maggio Ora per ora tutti gli aggiornamenti sull’epidemia di coronavirus da Monza e Brianza di venerdì 24 aprile 2020.

Ora per ora tutti gli aggiornamenti sull’epidemia di coronavirus da Monza e Brianza di venerdì 24 aprile 2020.

Ore 12.45 Le Poste hanno comunicato gli scaglioni per il ritiro delle pensioni del mese di maggio per le persone alle quali non viene direttamente accreditata (il giorno sarà il 27 aprile, in questo caso). Va rispettata questa turnazione agli sportelli:

- dalla A alla B lunedì 27 aprile;

- dalla C alla D martedì 28 aprile;

- dalla E alla K mercoledì 29 aprile;

- dalla L alla P giovedì 30 aprile;

- dalla Q alla Z sabato mattina 2 maggio.

“Per andare incontro alle esigenze della clientela migliorando la facilità di accesso e garantendo il valore della capillarità, da lunedì 27 aprile riapriranno al pubblico dal lunedì al sabato 39 uffici postali a Monza e provincia, 8 di questi estenderanno l’orario tutti i giorni fino alle 19.05. Riaprirà al pubblico anche l’ ufficio postale di Triuggio precedentemente chiuso a scopo precauzionale durante l’emergenza Covid 19”.

Chi ha 75 o più anni e che riscuotono la pensione agli sportelli possono delegare al ritiro i carabinieri, contattando la caserma di riferimento.

Ore 12.30 L’ospedale di Vimercate annuncia la chiusura di uno dei tre reparti Covid aperti in queste settimane di emergenza: il punto del direttore di Anestesia.

Ore 12 Come, dove e quando: le prime informazioni sui test sierologici anche a Monza e Brianza, riferiti dal sindaco di Monza.

Ore 11.30 “Per uffici e altre tipologie industriali è necessaria una approfondita mappatura. Regione Lombardia e’ al lavoro dopo una serie di confronti con associazioni di categoria, sindacati e industriali”. Lo ha scritto Regione Lombardia parlando dei piani per la Fase 2. “A dimostrazione della marcia di avvicinamento alla ’nuova normalità’ c’è la faccenda dei mercati aperti: dopo un confronto con le città capoluogo, la Regione ha dato il via alla riapertura sperimentale di un mercato aperto per ogni capoluogo. Con distanze di sicurezza anche tra le bancarelle, obbligo di protezioni e la figura del ’covid manager’ per controllare l’accesso alla zona delle bancarelle”.

Ore 11 Aggiornamenti sui temi fondamentali affrontati dal tavolo per la Fase 2 con la Regione: ne ha parlato il Comune di Monza. Si possono leggere qui.

Ore 10 A rischio il Gran premio di Formula 1 di Monza, almeno per quanto riguarda il pubblico. Ne parla Nestore Morosini.

Ore 9 La Lombardia è al lavoro per una ripartenza all’insegna della sicurezza e della cultura, con il progetto pilota sui drive-in, scrive la Regione. “Nella nostra programmazione annuale avevamo già previsto la creazione di drive-in - spiega l’assessore all’Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli - uno strumento di per sé affascinante che oggi assume una dimensione ancora più attuale perché permette di fruire in grande sicurezza dell’arte cinematografica”. Per il progetto pilota lo scenario sarà degno delle grandi occasioni, il Vittoriale degli Italiani, la casa-museo di Gabriele D’Annunzio, diretta dal professor Giordano Bruno Guerri che accoglie con entusiasmo la proposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA