Coronavirus, gli aggiornamenti di venerdì 20 marzo: prima vittima a Seregno e Besana in Brianza, morti a Biassono, Mezzago e Bellusco, 3 a Vimercate; i numeri crescono

Ora per ora, gli aggiornamenti sull’epidemia di Covid 19 nel territorio di Monza e Brianza per venerdì 20 marzo 2020. È un mese esatto dall’inizio dell’emergenza in Lombardia, quando nella notte tra il 20 e 21 marzo venne ricoverato il paziente di Codogno.

Ore 14.45 «Tre giorni fa i casi positivi che ci erano stati comunicati da Ats, tramite Prefettura, erano cinque. Ieri sera il numero aggiornato di casi positivi è salito a otto, di cui due deceduti», lo ha detto il sindaco di Bellusco Mauro Colombo.

Che delinea poi una situazione difficile: «I casi del Centro Maria Bambina sono gestiti direttamente da Ats e Fondazione Maria Bambina con la cooperativa Arcobaleno e non ci sono dati ufficiali.Ci sono inoltre sedici cittadini in sorveglianza attiva a casa o ricoverati, cittadini asintomatici positivi, altri con forme virali non diagnosticate e ci sono cittadini deceduti in questi giorni a casa, non è possibile avere dati ufficiali, fanno parte della complessità della situazione».

Ore 14.30 Prima vittima da Covid-19 a Besana in Brianza. Lo ha comunicato il sindaco Emanuele Pozzoli in un videomessaggio: «Che la sofferenza di questa famiglia e delle altre che hanno un caro che sta lottando negli ospedali ci aiuti a comprendere quanto dobbiamo essere responsabili nell’osservanza delle regole che ci sono state prescritte». Il video è qui (VAI)

Ore 14 Regione Lombardia e il presidente Attilio Fontana hanno ricevuto da Pirelli una importante donazione: tra il materiale ricevuto dispositivi di protezioni e 68 respiratori polmonari.

Venerdì mattina a Cremona è stato inaugurato il nuovo ospedale da campo donato da Samaritan’s Purse.

Ore 13.30 Da sabato 21 marzo al 3 aprile i supermercati Esselunga riorganizzano gli orari di apertura dei negozi per garantire ulteriore sicurezza alla clientela, ai lavoratori e contribuire a ridurre il flusso delle persone fuori casa. In settimana chiusura alle 20, domenica dalle 8 alle 15. In più attivati canali preferenziali per operatori sanitari e del soccorso. LEGGI anche la notizia (VAI)

Ore 13 Una donazione da 10mila euro firmata Autodromo nazionale di Monza al fondo istituito da Regione Lombardia per l’emergenza coronavirus. E l’invito al pubblico che ha assistito alle gare a donare. LEGGI anche la notizia (VAI)

Ore 12.30 Com’è laurearsi ai tempi del coronavirus? La monzese Francesca Colombo si è laureata in giurisprudenza mercoledì 18 marzo in diretta da casa sua con la Statale. «Mi è mancata la sacralità del momento, così come il salto della siepe». E poi, quel vestito rimasto nel negozio. LEGGI la notizia (VAI)

Ore 12 Terza vittima del Covid-19 a Mezzago: lo ha comunicato giovedì sera il sindaco Massimiliano Rivabeni annunciando anche l’imminente firma di una ordinanza specifica “che limiti il più possibile la creazione di aree di assembramento e regolamenti le modalità di circolazione pedonale che, seppur per necessità, vengono ripetute durante il giorno. Nonostante le numerose raccomandazioni e divieti devo purtroppo constatare che sono ancora in atto comportamenti non adeguati rispetto alla situazione di emergenza che stiamo vivendo”.

Ore 11.30 Erano in casa in 6 a giocare a carte. Sei amici tra i 50 e i 75 anni sono stati denunciati dai carabinieri per non aver rispettato le normative del governo per contenere la diffusione del coronavirus. È successo a Limbiate. LEGGI la notizia (VAI)

Ore 11.15 Aggiornamenti da Biassono: cinque casi positivi e due decessi (fino a giovedì 4 positivi e un solo decesso).

Ore 11 A Lissone 39 controlli nella giornata del 19 marzo e 7 denunce. «Non andiamo affatto bene - ha commentato giovedì sera il vicesindaco Marino Nava - Code (in più d’un componente familiare) a fare la spesa (con supermercati sempre più assaltati) e ancora corridori, persone coi cani, si spera vicini a casa. Qui abbiamo chiuso cimitero, mercati, giardini, uffici e il lavoro è duro. Solo ieri è stata riparata una recinzione divelta che era stata utilizzata per entrare in un giardino, oggi una catena/lucchetto tagliati agli orti urbani per poter accedervi (sistemata). Ma poi molti e troppi “in giro” ..... Ragazzi che sembrano in vacanza da scuola. Significa che non è ancora chiaro».

LISSONE: SANIFICAZIONE E GIARDINI CHIUSI DA GIOVEDI'

Ore 10.30 Asst Monza e università Milano Bicocca al lavoro contro il coronavirus: i pazienti ricoverati (da tutta la Lombardia) sono 430, 46 in terapia intensiva che avrà in dieci giorni altri 40 posti letti riservati. LEGGI la notizia (VAI)

Ore 10 Positivi o ammalati di coronavirus, ma con un cane da gestire: l’Enpa di Monza attiva i protocolli per gestire gli animali. LEGGI anche la notizia (VAI)

Ore 9.45 «l numero dei cittadini vimercatesi positivi al virus è salito a 37 e purtroppo si registrano anche 3 decessi». Lo ha detto il sindaco di Vimercate Francesco Sartini nell’aggiornamento di giovedì sera, con una attenzione particolare alla casa di riposo San Giuseppe di Ruginello.

«Per i familiari che hanno i propri congiunti nella casa di riposo è stato attivato un servizio che permettere loro di avere informazioni quotidiane. Alcuni ospiti non hanno superato questi giorni, e ci stringiamo ai loro familiari con l’abbraccio affettuoso di tutta la città».

Ore 9.40 Sono in crescita i numeri delle persone positive nei Comuni della Brianza. A Limbiate in due giorni sono raddoppiati i casi: da 8 a 16; A Cesano Maderno “i concittadini più coinvolti sono 14. Non serve allarmarsi ma rimanere a casa”. A Varedo “sono passati da 5 a 12 (totali) nelle ultime 24 h. Non abbiamo dettagli sul loro stato di salute, l’eventuale ricovero o la presenza a domicilio. Oltre a ciò mi pare doveroso avvisare che ci sono 19 concittadini in Sorveglianza Attiva”.

Ore 9.30 A Seregno le persone positive aumentano da 15 a 24, con 40 persone in sorveglianza attiva.La città registra però la prima vittima: l’ha comunicato il sindaco Alberto Rossi nell’aggiornamento di giovedì sera.

«Oggi soprattutto dobbiamo però purtroppo riscontrare il primo decesso in Città - ha detto -Non possiamo che stringerci forte virtualmente come comunità davanti a questo lutto, e abbracciare tutte le persone coinvolte. L’unica cosa in più che possiamo fare è stare a casa il più possibile».

Nella diretta l’ha ribadito anche Paolo Viganò, primario di infettivologia all’Ospedale di Legnano e nella task force di Regione Lombardia.

