Coronavirus, gli aggiornamenti di mercoledì 25 marzo Ora per ora, gli aggiornamenti sull’epidemia di Covid 19 nel territorio di Monza e Brianza per mercoledì 25 marzo 2020.

Ore 10.30 Per Filippo Tortu, punta di diamante dell’atletica italiana, rinviare le olimpiadi di Tokyo 2020 per l’impossibilità di prevedere l’evoluzione dell’emergenza coronavirus è stata “una scelta giusta”: «Avrò un anno in più per prepararmi», dice il caratese. LEGGI la notizia (VAI)

Ore 10 Il sindaco Dario Allevi e la Protezione civile di Monza avevano lanciato un appello per risolvere il problema di mancata copertura delle ambulanze all’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo. Nel fine settimana l’azienda Kopron di Gorgonzola ha richiamato al lavoro un reparto e ha installato vicino al triage dell’ospedale la tendostruttura diventata punto di raccordo e protezione per far sostare i mezzi prima di accedere al pronto soccorso. «Abbiamo sentito anche noi la responsabilità di sostenere il nostro sistema sanitario per limitare l’impatto del Covid-19. Siamo orgogliosi di aver contribuito con un gesto concreto per aiutare a lavorare meglio - hanno affermato Mario e Paolo Vergani, titolari dell’azienda radicata sul territorio nella provincia Monza e Brianza - Un gesto concreto, raccontato unicamente per divulgare positività ed emulazione a fare del bene».

Coronavirus tenda Kopron per ospedale San Gerardo Monza

Ore 9.45 A Macherio l’aggiornamento del bollettino dice 11 contagiati. Il sindaco Mariarosa Redaelli ha annunciato la chiusura della discarica e dei cimiteri (Macherio e Bareggia).

Ore 9.40 Aggiornamento mattutino ad Agrate Brianza. Il sindaco Simone Sironi ha spiegato che «Dalla Prefettura abbiamo il dato di 32 persone positive al virus ad oggi, in trattamento presso le strutture ospedaliere del territorio, e di una trentina di persone in sorveglianza attiva al proprio domicilio».

Ore 9.30 Un secondo decesso per le conseguenze del coronavirus è stato comunicato nella serata di martedì dal sindaco di Seregno Alberto Rossi. Che ha aggiornato il bollettino delle persone positive «arrivate a 59, una crescita in linea con i giorni precedenti».

«È con tristezza che questa sera sono a comunicarvi la scomparsa di altri due nostri concittadini. Ci hanno lasciato una signora di 87 anni e un signore di 85, entrambi da alcuni giorni ricoverati», ha detto il sindaco di Cesano Maderno Maurilio Longhin. Il bollettino aggiornato dice: le persone risultate positive sono 33, 58 persone sono in regime di sorveglianza attiva.

Due morti a Ornago, per un bilancio che si aggiorna a tre vittime. Il sindaco Daniel Siccardi l’ha comunicato martedì sera: «È giunta la triste notizia del decesso di due nostri concittadini, ricoverati entrambi presso una struttura ospedaliera. Alla loro famiglia voglio portare il mio personale cordoglio e quello di tutta la nostra Comunità. Da ATS abbiamo ricevuto i dati aggiornati e al momento abbiamo 8 casi positivi, 12 persone in quarantena in sorveglianza attiva».

Nella conferenza stampa di Regione Lombardia martedì per la prima è stato fornito il dato di Monza città: 232 positivi aveva detto l’assessore Gallera. «Oggi siamo arrivati a 244 concittadini contagiati: ieri i numeri (sia da noi che in generale) erano stato decisamente più confortanti, attendiamo i prossimi giorni per capire dalle autorità sanitarie se le misure più restrittive, adottate circa due settimane fa, riusciranno finalmente a rallentare l’epidemia», ha aggiornato in serata il sindaco Dario Allevi.



