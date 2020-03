Coronavirus, gli aggiornamenti di lunedì 23 marzo: i nuovi casi dalla Brianza, secondo decesso a Nova; le proteste dei sindacati dopo il decreto Ora per ora, gli aggiornamenti sull’epidemia di Covid 19 nel territorio di Monza e Brianza per lunedì 23 marzo 2020.

Ore 11.30 Concorezzo telefona a casa dei residenti per diffondere le indicazioni per contenere il contagio da Coronavirus: «È infatti in programma una telefonata ai numeri di rete fissa di Concorezzo con un mio messaggio audio registrato con alcune indicazioni circa i servizi disponibili in città per la gestione dell’emergenza e la raccomandazione di stare a casa. Un’indicazione semplice che però in tanti ancora non hanno recepito. Mi appello ancora una volta al senso di responsabilità di ognuno di noi. Forza Concorezzo, rispettando le regole ce la faremo!» spiega lunedì mattina il sindaco Mauro Capitanio.

Ore 11 «Difendiamo vita e salute di lavoratori e cittadini! in emergenza servono scelte chiare e coraggiose: fermiamo le attività non essenziali! metalmeccanici verso lo sciopero regionale». Lo annunciano i sindacati dei metalmeccanici Fim Cisl Fiom Cgil e Uilm Uil Lombardia a seguito della nota di Cgil, Cisl e Uil Lombardia.

Ore 10.30 «Da oggi abbiamo dato mandato ai medici di medicina generale di chiamare i pazienti e di tenere monitorati quelli che hanno sintomi dal raffreddore in su o che sono fragili. Anche per questo stiamo per acquistare 100 mila saturimetri che saranno dati a coloro che i medici di medicina generale indicheranno come potenziali pazienti Covid-19. Queste categorie devono stare a casa, isolate e verranno monitorate dai medici di medicina generale anche con la telemedicina. Ogni medico ha tra i 1.000 e 1.500 pazienti - ha aggiunto Gallera - ma quelli fragili e le persone che presentano queste condizioni saranno circa un centinaio. Noi allora diciamo al medico di stare a casa e monitorare queste persone con una telefonata o anche tramite un messaggino su WhatsApp. Noi crediamo sia un modello di monitoraggio molto sostenibile e efficace». Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, intervenendo a Mattino 5, su Canale5.

Ore 10 Presa di posizione dei sindacati Cgil, Cisl e Uil dopo la firma da parte di Giuseppe Conte del decreto che ha esplicitato le categorie non interessate dalla chiusura secondo le disposizioni per il contenimento della diffusione del coronavirus. LEGGI la notizia (VAI)

Ore 9.45 Aggiornamenti dalla Brianza dopo i bollettini serali dei sindaci. A Nova Milanese si è registrato il secondo decesso per conseguenze del Coronavirus. Lo ha comunicato il sindaco Fabrizio Pagani in serata spiegando poi che ci sono 34 cittadini novesi positivi e 56 in quarantena.

Il sindaco di Seregno, Alberto Rossi: «Sono aumentati, e di parecchio. Oggi contiamo 45 persone positive e 62 in sorveglianza attiva. È un bel salto in avanti, ma sono numeri che in parte non mi sorprendono (come dicevo un po’ anche ieri)».

A Vimercate, dice il sindaco Francesco Sartini: «I numeri purtroppo anche oggi aumentano e di molto, sono 70 i cittadini positivi al Coronavirus. Un aumento che ci fa capire che nessuno può permettersi di pensare di essere al di sopra di questa tragedia. I nuovi provvedimenti firmati dal Governo confermano la necessità di stare a casa; un piccolo segno di speranza arriva dal San Giuseppe, dove la situazione resta stabile, e tutti preghiamo perché non debba peggiorare».

A Biassono «sono 13 i residenti positivi al coronavirus» secondo i dati aggiornati al sindaco Luciano Casiraghi da Ats.

Nella notte tra sabato e domenica il sindaco Dario Allevi ha comunicato che a Monza «siamo arrivati a 177 concittadini positivi».

Ore 9.30 “Rivolgendomi a tutti i lombardi, dico loro di considerare valida e efficace l’ordinanza che ho firmato ed emanato per tutta la nostra regione. Nella stessa sono contenuti elementi certi e chiari, sia dal punto di vista delle prescrizioni, sia per quanto riguarda le tempistiche”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo lo stato di incertezza generato dalla pubblicazione, questa sera, del nuovo Dpcm del Governo.

