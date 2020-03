Sanificazione in corso ad Agrate Brianza (Foto by Michele Boni)

Coronavirus: gli aggiornamenti di domenica 29 marzo. A Seregno 70 contagiati e 5 morti. In Brianza 600 denunce per uscite di casa inutili. Polemica Regione - Governo I dati aggiornati del contagio ufficializzati dal sindaco Alberto Rossi. Maschere da snorkeling da riconvertire: 600 donate in poche ore. Controlli contro la diffusione del contagio: spiccate 600 denunce.

Ore 13.40: Non si placa la polemica tra il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il Governo: “La Lombardia ha agito prontamente, il governo ha sottovalutato - dice Fontana, che invita il ministro Boccia, intervenuto sul ruolo delle regioni nell’emergenza, a ragionare su: “Quale sarebbe la situazione nel Paese se le Regioni non avessero fatto fronte alla emergenza anche nella fase della sottovalutazione del rischio che ha attanagliato il Governo per giorni e giorni? Basti pensare che in Lombardia abbiamo attivato quasi 1.000 terapie intensive da destinare all’emergenza e stiamo lavorando a tutto campo anche per cio’ che riguarda le altre necessita’. Come ad esempio il reperimento di mascherine e di ventilatori. Trovo avventate e inopportune, soprattutto per quanto riguarda la Lombardia, le affermazioni del ministro Boccia” ha concluso.

Ore 13.35: Sempre a Usmate (segnalazioni sono venute anche de Camparada) il sindaco mette in guardia i cittadini da truffatori che affiggono falsi avvisi inerenti controlli nelle abitazioni. La Questura di Milano conferma: “Il volantino è un falso, invitiamo i cittadini a fare attenzione, potrebbe essere la mossa di qualche malintenzionato per entrare nelle case. Chiunque si imbatta in simili volantini è pregato di segnalarne la presenza alle forze dell’ordine”. LEGGI LA NOTIZIA

Ore 13.10: “Il numero di concittadini positivi a Covid-19 è salito nelle scorse ore a 16 casi, un incremento in media con quello registrato negli altri Comuni della Provincia di Monza e Brianza. Iniziano però ad arrivare delle buone notizie: alcuni di loro sono stati dimessi dagli ospedali e proseguono le cure nelle loro abitazioni. È un primo, ma importante, segno di speranza”. Così Lisa Mandelli, sindaco di Usmate Velate, nell’aggiornare i numeri relativi ai tamponi positivi a Coronavirus: “Le 16 positività, come sempre, non rappresentano esattamente il numero di nostri concittadini attualmente affetti da Covid-19. ATS, a fini statistici, comunica ai Sindaci sempre un numero totale che non viene rivisto al netto dei decessi e delle guarigioni”.

Ore 12.15: il sindaco di Monza Dario Allevi posta su Fb: “#info #aggiornamenti #Coronavirus. Siamo arrivati a 350 contagi in città: la percentuale di crescita è in leggera flessione rispetto ai giorni scorsi, ma è ancora presto per capire se siamo nei giorni del cosiddetto picco e pronti, quindi, ad una tanto lenta quanto auspicata discesa”.

Ore 12.00: Codacons interviene a proposito del pagamento delle rette per asili nido e dell’infanzia nonostante la mancata frequenza dovuta al Covid-19: “Sono tantissimi i genitori che si stanno domandando come richiedere il rimborso della retta perché nonostante l’impossibilità di usufruire del servizio, molti asili nido stanno, comunque, continuando a richiedere il pagamento delle rette, molte volte facendo leva su clausole contrattuali vessatorie”. LEGGI LA NOTIZIA

Ore 11.21: dalla Prefettura i dati aggiornati relativi ai controlli di persone e attività per il rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19. In provincia dall’inizio dell’emergenza controllate oltre 20.000 persone e 7.000 attività. Circa 600 le denunce comminate. LEGGI LA NOTIZIA

Ore 10.45: dalla Provincia arriva l’invito a interrompere la donazione di maschere per lo snorkeling da modificare per trasformarle in respiratori: in poche ore ne sono state donate 600; “Nei prossimi giorni saranno raccolte le mascherine donate secondo le modalità indicate nei singoli Comuni. Vi chiediamo di tenere a disposizione altre mascherine nel caso fosse necessario aprire ancora una raccolta. #fermiamoloinsieme #iorestoacasa”, LEGGI LA NOTIZIA

Ore 10.10: il sindaco d Seregno Alberto Rossi ha ufficializzato i dati relativi al contagio da Covid-19 a Seregno. I contagiati ufficiali sono saliti a 70 mentre le persone in sorveglianza attiva sono 77. I guariti sono saliti a tre mentre 5 sono le persone decedute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA