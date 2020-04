Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Coronavirus: gli aggiornamenti di domenica 12 aprile Ora per ora tutti gli aggiornamenti sull’epidemia di coronavirus da Monza e Brianza nel giorno di Pasqua.

Ore 10 Alla vigilia di Pasqua la Protezione civile di Agrate ha portato al personale di pronto soccorso di Vimercate alcune colombe donate da Zodio: con le tute gialle anche il sindaco e il vicesindaco del Comune, i carabinieri e la polizia locale. Visita di solidarietà anche all’Avps di Vimercate. Uova di Pasqua consegnate invece ai bambini ricoverati in pediatria al San Gerardo di Monza grazie all’azienda Galbusera: a consegnarle - in collaborazione con Abio - un gruppo di volontari con il coordinatore Danilo Penati.

I volontari di Protezione civile di Agrate

Ore 9 Continuano i gesti spontanei di solidarietà: anche a Macherio, fuori dal cancello della casa parrocchiale di Bareggia, un cesto per lasciare prodotti alimentari per chi ne ha bisogno: chi può dà, chi non può prenda.

