Coronavirus, gli aggiornamenti dell’assessore Gallera di giovedì 9 aprile: tornano a crescere i contagi anche a Monza Dati positivi, ma ancora troppo alti a Monza e Brianza. L’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, ha tenuto il suo ormai tradizionale punto della situazione d aPalazzo Lombardia anche giovedì 9 aprile. «I dati continuano ad essere positivi e anche i numeri dei ricoverati sono contenuti» ha detto.

«A Milano la situazione è stabile - anche se la linea continua ad oscillare. Dobbiamo insistere ancora di più. Va da sé che dovremo passare il week end di Pasqua in casa rispettando le misure restrittive previste dalle ordinanze». Gallera ha anche fatto sapere che il reclutamento di operatori sanitari dall’inizio dell’emergenza è stato di 2.434 persone. Gallera ha quindi ricordato che oggi sono arrivati a Linate dei medici dalla Protezione civile: «20 sono destinati alla Lombardia e noi li abbiamo ’dirottati’ agli Spedali civili di Brescia. Li ringraziamo molto: è un gesto di grande solidarietà e fratellanza perché decidono di venire non solo da altre Regioni, ma anche da altri Stati per combattere insieme questa battaglia».

Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti:

- i casi positivi sono: 54.802 (+1.388), ieri: 53.414 (+1089)

- i decessi: 10.022 (+300), ieri: 9.722 (+238)

- in terapia intensiva: 1.236 (-21), ieri: 1.257 (-48)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 11.796 (+77), ieri: 11.719 (-114)

- i tamponi effettuati: 176.953 (+9.396)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

Bergamo: 10.043 (+112), ieri: 9.931 (+63)

Brescia: 10.122 (+213), ieri: 9.909 (+315)

Como: 1.605 (+63), ieri: 1.542 (+17)

Cremona: 4.489 (+67), ieri: 4.422 (+49)

Lecco: 1.805 (+50), ieri: 1.755 (+24)

Lodi: 2.376 (29), ieri: 2.347 (+26)

Monza e Brianza: 3.355 (+91) , ieri: 3.264 (+58)

Milano: 12.479 (+440) di cui 4.979 a Milano città (+155), ieri: 12.039 (+252) di cui 4.824 a Milano città (+80)

Mantova: 2.277 (61), ieri: 2.216 (+74)

Pavia: 2.889 (+66), ieri: 2.823 (+88)

Sondrio: 654 (+18), ieri: 636 (+16)

Varese: 1.491 (+143), ieri: 1.348 (+22)

