Coronavirus: gli aggiornamenti dell’11 aprile. Seregno 36 ospiti positivi alla Rsa Don Gnocchi, un decesso. Nuovo morto a Sovico. L’ordinanza della Regione: non riaprono librerie e cartolerie. Protesta l’associazione Cartolibrai Nuovi aggiornamenti sulla situazione della struttura che fa capo alla Fondazione Don Gnocchi a Seregno: 36 positivi nella Rsa. Due decessi ma solo uno è per il virus. Tra i minori 16 contagiati. Un altro morto a Sovico. Nuova ordinanza della Regione. Benedizione alla casa di riposo di Giussano

Ore 18: La protesta dell’associazione Cartolibrai per la chiusura delle cartolerie in Lombardia. “Piena e doverosa attenzione all’emergenza sanitaria Covid-19, ma il divieto d’apertura per cartolerie e cartolibrerie con l’ordinanza di Regione Lombardia - mentre nel resto d’Italia, in base al decreto governativo, ciò non avverrà – conferma, purtroppo, una vistosa situazione di distorsione della concorrenza con i prodotti di cartolibreria acquistabili in ipermercati e supermercati”: lo rileva l’Associazione cartolibrai di Confcommercio Milano.

“Già quando il sindaco di Milano ha lanciato la cosiddetta ‘battaglia del pennarello’ – prosegue l’Associazione - abbiamo chiesto di poter diversificare le offerte di vendita sul territorio dando ai negozi del settore l’opportunità di aprire, anche solo per alcune ore al giorno, per far fronte alla richiesta delle famiglie”.

“Questa soluzione alternativa – rileva l’Associazione cartolibrai di Confcommercio Milano – continuiamo a ritenerla assolutamente praticabile con le opportune misure di sicurezza e distanziamento necessarie per l’accesso ai punti vendita. Chiediamo, perciò, a Regione Lombardia di rivedere la decisione presa”.

Ore 13.30: Sindaco, parroco e comandante della Polizia locale si sono recati questa mattina nella Residenza amica di via D’Azeglio a Giussano dove si sono verificati alcuni casi di positività al coronavirus. Il parroco ha impartito la benedizione. Benedizione anche nella sede della Croce Bianca . Venerdì mattina la Croce Bianca, presente il presidente generale Vincenzo Tresoldi, aveva reso omaggio a medici e infermieri del San Gerardo recandosi in ospedale con le ambulanze e suonando sirene e inno d’Italia. Era presente anche il direttore sanitario dell’ospedale.

Ore 13: Nuovi aggiornamenti sulla situazione contagiati da Seregno. Ecco cosa ha comunicato il sindaco Alberto Rossi.

Per quanto riguarda la struttura della Fondazione Don Gnocchi i positivi al Covid 19 sono saliti a 36. Gli ospiti della Rsa sono in condizioni di salute stabili. Sono ospitati su tre piani, isolati dalle aree riservate agli altri, dove sono continuamente monitorati e assistiti dagli operatori e ricevono la cura e l’assistenza adeguate. I medici hanno informato i familiari.

Durante la settimana presso si sono registrati due decessi, uno solo dei quali legato al coronavirus.

Per quanto riguarda i minori, invece, i positivi sono 16, anche se i ragazzi continuano a non manifestare sintomi. Intanto Seregno fa la conta generale dei positivi: l’ultimo aggiornamento Ats parla di 146 positivi al tampone e altri 132 in sorveglianza attiva. Oltre al decesso per Covid già segnalato sopra ve ne sono altri due.

Ore 12.45: “Restano in vigore fino al 3 maggio le misure restrittive di contrasto alla diffusione del CoVid19 gia’ attive sul territorio regionale. Il presidente Attilio Fontana ha infatti firmato sabato mattina 11 aprile la nuova ordinanza, a valle delle decisioni assunte ieri dal Governo”.

Il documento conferma la chiusura degli alberghi (con le eccezioni gia’ in vigore), degli studi professionali (che proseguono l’attivita’ in smart working, salvo eccezioni per particolari scadenze) dei mercati all’aperto e tutte le attivita’ non essenziali. Inoltre, sara’ possibile acquistare articoli di cartoleria, di fiori e piante all’interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessita’, gia’ aperti. (“Il commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio, libri, fiori e piante è consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati”). Saranno sempre possibili le vendite con la consegna a domicilio, osservando le regole stringenti gia’ in vigore per questa

Aperti, analogamente a quanto stabilisce il DPCM, i negozi per la vendita di articoli per neonati e bambini”. Per tutti, naturalmente, valgono le norme per il distanziamento.

Ore 12.30: Il sindaco di Sovico ha annunciato, purtroppo, il terzo morto per il coronavirus. Ora i positivi sono 15 e altrettante le persone in vigilanza assistita (il calo è netto, la settimana scorsa erano 30).

