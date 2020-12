Coronavirus, Fontana: «Lombardia zona gialla da domenica» La Lombardia diventa zona gialla da domenica 13 dicembre. Lo ha comunicato il presidente della Regione Attilio Fontana con un video sui social.

Dpcm 3 novembre 2020: infografica informazioni

Cosa cambia? Si può uscire dal proprio Comune (tranne che nei giorni 25, 26 e 1 gennaio), ma valgono le raccomandazioni a limitare gli spostamenti non necessari, riaprono bar e ristoranti fino alle 18 (con asporto o consegna a domicilio fino alle 22).

Rimane il coprifuoco notturno (ore 22-5), la chiusura nei giorni festivi e prefestivi dei centri commerciali tranne alimentari e altre categorie specifiche, restano chiuse palestre, piscine, cinema, teatri, musei, mostre.

«Da domenica la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla - dice - Questa mattina il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l’ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore. Il trend dei numeri in Lombardia si conferma in diminuzione sia per quanto riguarda la circolazione del virus, sia per i ricoveri nei reparti ordinari che intensivi. Un risultato raggiunto grazie ai comportamenti virtuosi di tutti i lombardi, che ancora una volta ringrazio. Esorto tutti a continuare su questa strada di responsabilità quotidiana che consente di tenere sotto controllo il virus».

