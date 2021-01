Coronavirus, Fontana: «La Lombardia è da zona gialla» La Lombardia non sembra essere destinata a cambiare ancora colore , lo chiede invece il presidente della Regione Attilio Fontana: «Da tre settimane la Lombardia ha i dati da zona gialla».

La Lombardia non sembra essere destinata a cambiare ancora colore dopo la riunione della cabina di regia del Ministero della Salute, lo chiede invece il presidente della Regione Attilio Fontana.

«Da tre settimane la Lombardia ha i dati da zona gialla, con tassi di incidenza tra tamponi e positivi fortemente al di sotto della soglia d’allarme dei 250 casi su 100 mila abitanti - ha detto - Ci auguriamo che dopo la settimana ingiustamente passata in zona rossa, oggi il Ministero possa prendere una decisione che tenga conto della reale situazione epidemiologica della nostra regione. Soprattutto considerando che i ristori per commercianti e categorie, colpite da chiusure da parte del Governo, non arrivano e sono insufficienti».

La Lombardia è stata, ed è, al centro della pesante polemica tra istituzioni locali e ministero per la trasmissione dei dati che avevano fatto finire la regione in zona rossa a metà gennaio: un pasticcio costato una settimana con le restrizioni più forti fra quelle previste. Il ministro Speranza aveva cambiato in arancione le restrizioni, dal 24 gennaio, alla luce di una nuova comunicazione da parte dei tecnici regionali, mentre per la Regione la responsabilità dell’errore è del governo.

