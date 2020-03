Coronavirus, Fontana commenta le nuove misure annunciate da Conte: «Ha prevalso il buon senso» Attilio Fontana ha commentato positivamente le nuove misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus annunciate mercoledì sera per tutta l’Italia.

«Ha prevalso il buon senso - ha detto il presidente di Regione Lombardia - Il Governo ha accolto le nostre richieste. Chiudiamo oggi per ripartire domani. È una misura forte, che comporterà un piccolo e per qualcuno più grande sacrificio, ma necessario per tutelare la salute dei cittadini che è quella che per me conta più di tutto. Combattiamo insieme questa battaglia e sono certo vinceremo la guerra al virus»

