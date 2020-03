Coronavirus, Esselunga cambia gli orari per aiutare a ridurre il numero di persone fuori casa Da sabato 21 marzo al 3 aprile i supermercati Esselunga riorganizzano gli orari di apertura dei negozi per garantire ulteriore sicurezza alla clientela, ai lavoratori e contribuire a ridurre il flusso delle persone fuori casa. In settimana chiusura alle 20, domenica dalle 8 alle 15.

I supermercati Esselunga riorganizzano gli orari di apertura dei negozi per garantire ulteriore sicurezza alla clientela, ai lavoratori e contribuire a ridurre il flusso delle persone fuori casa.

Una decisione presa “in attesa di eventuali disposizioni governative“, si legge in una nota.

Da sabato 21 marzo fino a venerdì 3 aprile, nei negozi in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Liguria e Toscana nei giorni feriali verrà anticipata alle 20 la chiusura e la domenica l’orario di apertura sarà dalle 8 alle 15.

Per quanto riguarda i punti vendita nel Lazio, in ossequio alle disposizioni regionali, saranno aperti dal lunedì al sabato 8.30-19 e la domenica 8-15.

Inoltre ha deciso di istituire “dei canali preferenziali” per il personale sanitario e per i volontari designati dai Comuni e dagli enti presenti sul territorio per permettere di fare la spesa e consegnarla in maniera veloce alle famiglie che ne faranno richiesta.

“La nostra clientela continuerà a trovare guanti monouso e gel disinfettante agli ingressi di ogni negozi - fa sapere l’azienda - L’accesso per la spesa sarà contingentato e protetto grazie all’adozione di misure di distanziamento delle eventuali code che si venissero a creare. La raccomandazione resta quella di recarsi in negozio un solo componente per nucleo familiare e di attenersi rigidamente alle disposizioni in essere sul territorio, in modo da limitare con i singoli comportamenti la diffusione del virus Covid-19”

E poi: “Ribadiamo ancora una volta che non esistono problemi di rifornimento di alcun genere alimentare e che anche per i beni utili ad affrontare al meglio questa fase emergenziale, Esselunga garantisce la possibilità di spesa, sempre nel rispetto delle disposizioni dei decreti governativi e delle ordinanze regionali. Ringraziamo ancora tutti della collaborazione e in particolar modo le donne e gli uomini di Esselunga, impegnati instancabilmente a garantire un servizio essenziale alla clientela in questo momento di emergenza”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA