Coronavirus e informazione, incontro a Brugherio con il “Paziente 1” di Codogno Ci sarà anche il “Paziente 1” di Codogno all’incontro su informazione e pandemia promosso a Brugherio.

Un incontro d’eccezione quello promosso per sabato 27 novembre dall’Accademia di cultura universale con il giornalista e scrittore brugherese Claudio Pollastri. All’evento, fissato per le 16 in aula consiliare, aperto al pubblico (con green pass) e a ingresso libero, prenderà parte con la sua testimonianza anche Mattia Maestri, più noto come il Paziente 1 del Covid in Italia. L’illustre (suo malgrado) cittadino di Codogno porterà la sia testimonianza in un incontro intitolato “L’informazione al tempo del Coronavirus” condotto appunto da Pollastri. In sala anche il professor Paolo Bonfanti, direttore dell’Unità operativa malattie infettive dell’ospedale San Gerardo di Monza, e il giornalista Paolo Peruchini, presidente dell’Associazione lombardia giornalisti. Obiettivi della mattina: un approfondimento specialistico sul Covid-19 e sui vaccini e gli effetti collaterali; un aiuto a districarsi tra le molte informazioni che circolano tra stampa, tv, social e mezzi di comunicazione in generale. Cercando di non cascare nella semplificazione delle etichette politiche.

