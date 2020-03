Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Coronavirus, da Limbiate l’inno positivo “Andrà tutto bene” Un duo di Limbiate ha scritto una canzone per superare la paura dei giorni dell’emergenza coronavirus. “Andrà tutto bene, questa vita ci appartiene. Torneremo tutti insieme” cantano i Pop Ap e il video è stato condiviso anche dal sindaco Romeo.

“Andrà tutto bene, questa vita ci appartiene. Torneremo tutti insieme”. Lo cantano i limbiatesi Pop Ap nei giorni dell’emergenza coronavirus. Loro sono Pietro Cappiello e Alessia Alissandri, anima della scuola di musica Dma di Bovisio Masciago. Con il video realizzato dalla Er Studio di Roberto Esperto, con immagini aeree di Limbiate, la loro canzone caricata sui social ha catturato l’attenzione.

“Il progetto è partito come un concorso – ha spiegato Cappiello – Abbiamo caricato la base e abbiamo chiesto a chi ci segue di proporre un testo. Poi è abbiamo registrato il nostro ed è nato il video condiviso anche dal sindaco di Limbiate e richiesto dal Comune di Bari”.

IL VIDEO DI DMA CON IL TESTO

La scuola Dma, fuori dai giorni dell’emergenza, si occupa di giovani emergenti nel mondo della musica ma anche di musicoterapia e corsi contro il cyberbullismo.

“A nome di tutta la comunità limbiatese, voglio ringraziare la ER Studios di Roberto Esperto per il video realizzato, per le parole significative di incoraggiamento sulle musica di Alessia Alissandri e Pietro Cappello, a cui va un secondo grazie, e con le immagini di una bellissima Limbiate dall’alto.

Vi invito ad andare fino in fondo al video e a guardarlo tutto per apprezzarlo come ho fatto io. Sono convinto che con l’impegno di tutti ce la faremo, #andràtuttobene”, ha scritto il sindaco limbiatese Antonio Romeo.

IL VIDEO CON LE IMMAGINI DI LIMBIATE

© RIPRODUZIONE RISERVATA