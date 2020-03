Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Coronavirus, controlli sui telefoni cellulari: «Si spostano ancora troppe persone» Lombardi monitorati attraverso i telefoni cellulari per verificare gli spostamenti nei giorni dell’emergenza Coronavirus. Ne ha parlato il vicepresidente Fabrizio Sala: «Calo dei movimenti è stato del 60%. Ci sono ancora troppe persone che si spostano».

La tecnologia al servizio della sicurezza nei giorni dell’emergenza Coronavirus. Lo ha detto il vice presidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, commentando il grafico elaborato sulla scorta dei primi dati forniti dai gestori di telefonia mobile.

«Con l’aiuto delle compagnie telefoniche, abbiamo potuto verificare gli spostamenti dei lombardi, in questi giorni di emergenza coronavirus. In base ai movimenti tracciati attraverso il monitoraggio delle celle telefoniche risulta, in base alle prime stime che dal 20 febbraio ad oggi il calo dei movimenti è stato del 60%. Ci sono ancora troppe persone che si spostano, corrispondenti al 40% del totale: il consiglio è e resta di rimanere a casa».

