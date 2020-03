Coronavirus, come comportarsi negli ambienti di lavoro? Domande e risposte con Assolombarda Assolombarda ha creato una pagina web dove trovare risposte certe alle domande più comuni che si pongono quanti devono comunque raggiungere il posto di lavoro.

Come comportarsi nei luoghi di lavoro? Si può andare a lavorare in tutta tranquillità? Quali regole devono essere seguite? Per cercare di rispondere a queste domande Assolombarda, che sta continuando a monitorare la situazione creatasi con il diffondersi del Coronavirus, sta lavorando in molteplici direzioni, sia chiedendo al Governo - d’intesa con Confindustria - misure sempre più a sostegno delle imprese e dei lavoratori, sia attraverso un’informazione puntuale.

LEGGI Tutte le notizie sull’emergenza Coronavirus a Monza e Brianza

«Nell’ottica di fornire alle imprese aggiornamenti precisi ma anche semplici ed efficaci, abbiamo individuato e raccolto le informazioni che rispondono alle domande più frequenti relativamente a temi di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori legati al coronavirus. Cosa fare per la gestione di casi specifici e di contatto con Covid-19? Quali misure possono essere adottate dai datori di lavoro? Sono solo alcuni dei quesiti a cui proviamo a dare risposta». Per trovare le risposte a tutti questi (ma anche altri) quesiti, è stata creata un’apposita sezione del sito di Assolombarda, realizzata riportando alcune indicazioni emanate da Regione Veneto, da alcune ATS (Insubria-Varese-Como) e Regione Lombardia applicabili negli ambienti di lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA