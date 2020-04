Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Coronavirus, Caritas Monza per l’emergenza lavoro: raccolta fondi “1000x5” per le famiglie Caritas Monza rilancia l’iniziativa “1000x5” a favore del Fondo Locale Emergenza Coronavirus per sostenere economicamente le famiglie colpite dagli effetti della chiusura di molte attività.

Una raccolta per chi ha necessità di un aiuto immediato. Caritas Monza rilancia l’iniziativa “1000x5” a favore del Fondo Locale Emergenza Coronavirus. Il fondo sosterrà economicamente le famiglie colpite dagli effetti della chiusura di molte attività produttive e i lavoratori autonomi e/o artigiani rimasti senza reddito o senza lavoro dopo il 1 marzo 2020. Si può sostenere il fondo di solidarietà con una donazione attraverso un bonifico bancario. L’appello è a persone, associazioni, istituzioni e fondazioni per poter iniziare l’erogazione dei contributi in breve tempo. Le modalità di accesso ed erogazione verranno rese note appena possibile.

Le coordinate bancarie sono IBAN IT87K0521620404000000064677, intestato a Parrocchia S. Giovanni Battista Caritas Monza con causale “1000x5”. Per informazioni: Emanuele Patrini 339 6957938, Dario Erba 345 2477727, Anna Piazza 331 6940827. E-mail: associazione@caritasmonza.org o segreteria@caritasmonza.org

