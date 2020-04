Coronavirus, Carate Brianza dice addio al geriatra Carlo Vergani Era un luminare il geriatra Carlo Vergani sconfitto dal coronavirus a 82 anni. Classe 1938, era nato a Carate Brianza e qui ha vissuto. Nel 2011 era stato insignito dell’Ambrogino d’Oro a Milano.

Era un medico di fama, premiato nel 2011 anche con l’Ambrogino d’Oro a Milano per i suoi studi nell’ambito della geriatria e dell’invecchiamento. Era un luminare Carlo Vergani sconfitto dal coronavirus a 82 anni. Classe 1938, era nato a Carate Brianza e qui ha vissuto. Ma la sua fama ha girato il mondo.

Vergani è stato il fondatore nel 1987 della scuola di specializzazione di geriatria dell’Università degli Studi e con i suoi scritti ha contribuito in modo decisivo alla diffusione dell’idea che la vecchiaia sia un traguardo e non una sconfitta: lo studioso di una nuova longevità, raccontata anche nel libro “Ancora giovani per essere vecchi” (Corriere della Sera Ebook, 2014) presentato allora anche in città.



Già professore ordinario di Medicina interna, è stato direttore dell’unità operativa di Geriatria alla fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e del dipartimento di Medicina interna dell’Università degli studi di Milano. Ricercatore di prestigio, nel 1997, tramite donazioni di privati, ha provveduto alla ristrutturazione della divisione di Geriatria del Policlinico di Milano, facendone un centro di eccellenza. È stato membro del consiglio superiore di Sanità nei trienni 1997-1999 e 2000-2002, ed è stato nominato esperto del consiglio superiore di sanità per il triennio dal 2003 al 2005.

