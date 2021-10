Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Coronavirus, bollettino regionale di sabato 23 ottobre: contagi leggermente cresciuti. A Monza e in Brianza altri 31 positivi In Lombardia sono state registrate altre due morti, dall’inizio della pandemia le persone decedute per il Covid sono state più di 34mila

Crescono i casi di contagi Covid in Lombardia, anche se si tratta di un aumento molto contenutoi. Il bollettino di sabato 23 ottobre ne registra 390, 9 in più di quelli che erano stati accertati ieri. Purtroppo ci sono state altre due morti, il totale delle quali è superiore alle 34mila persone. L’indice della positività è dello 0,4%.

A Monza e in Brianza i casi sono stati 31, come a Bergamo. Peggio hanno fatto Milano (138) e Brescia (62), poi Pavia, Cremona, Mantova, Lodi, Lecco, Varese e Sondrio. Attualmente ci sono oltre 8mila positivi, 108 in più. Ma anche i guariti sono cresciuti di 280 unità.

