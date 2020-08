Coronavirus: altri 8 morti in Lombardia, a Monza e Brianza un solo nuovo contagio I dati di domenica 2 agosto in Regione Lombardia indicano un solo nuovo contagio da Covid 19: mentre aumentano i dimessi o guariti, si registrano in 24 ore altri 8 morti, sono ormai 16.815 dall’inizio dell’epidemia.

Un solo caso di contagio da nuovo coronavirus tra sabato 1 e domenica 2 agosto a Monza e Brianza: lo dicono i dati della Regione Lombardia, che descrivono un quadro un lieve miglioramento nonostante l’epidemia, a piccoli passi, prosegua. In tutta la Regione, con 7.712 tamponi effettuati, si è avuto riscontro di 38 casi positivi, mentre sono aumentati di 164 i guariti o dimessi e rimane stabile il numero di pazienti in terapia intensiva (9). Scendono gli altri ricoverati in Lombardia, che ora sono 153 (-9), ma va messo in conto un numero alto di vittime in 24 ore, cioè 8, ormai 16.815 dall’inizio dell’epidemia.

I nuovi casi per provincia

Milano: 10 di cui 5 a Milano città

Bergamo: 9

Brescia: 4

Como: 1

Cremona: 4

Lecco: 0

Lodi: 1

Mantova: 3

Monza e Brianza: 1

Pavia: 0

Sondrio: 1

Varese: 1

