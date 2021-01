Coronavirus, Allevi e i dati di Monza e Brianza: «Siamo più da zona gialla» Il sindaco Dario Allevi scorre i dati dell’infezione dell’ultima settimana a Monza e in Brianza e dice: «I numeri della Brianza sono più da zona gialla che arancione». Ma senza chiedere fasce diversificate.

«I numeri della Brianza sono più da zona gialla che arancione»: il sindaco Dario Allevi scorre i dati dell’infezione e auspica l’allentamento delle misure restrittive. La scorsa settimana in città sono state contagiate in media 10 persone al giorno e un’ottantina in provincia che martedì sono scese, rispettivamente, a 2 e a 53. Per ritrovare cifre tanto basse occorre risalire tra maggio e giugno. La situazione è in netto miglioramento anche al San Gerardo.

«Se il trend – commenta Allevi – dovesse essere confermato mi auguro che ci si possa presto» colorare di giallo.

Il salto, però, dovrà essere fatto dall’intera Lombardia: «Non chiederò mai – aggiunge – l’assegnazione di fasce a macchia di leopardo. Non l’ho fatto quando, in primavera, eravamo tra i territori meno colpiti come non l’ho domandato durante la seconda ondata» quando la Brianza ha patito pesantemente.

Il balzo, ricorda, consentirebbe di riaprire i ristoranti e darebbe qualche speranza a chi opera nelle palestre, e nel mondo della cultura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA