Coronavirus ad Agrate Brianza: morto un anziano, due nuovi casi positivi È morta una delle persone di Agrate Brianza positive al Coronavirus: un anziano che era ricoverato all’ospedale di Vimercate. Lo comunica il sindaco Simone Sironi che dà notizia anche di altre due persone risultate positive al Covid-19.

È morta una delle persone di Agrate Brianza positive al Coronavirus. Si tratta di un anziano che era ricoverato all’ospedale di Vimercate: le sue si sono aggravate, è deceduto nella mattina di lunedì. Lo comunica il sindaco Simone Sironi che dà notizia anche di altre due persone risultate positive al Covid-19: sono due dipendenti della ST Microelectronics, che non risiedono in paese e che erano assenti dal lavoro da diversi giorni.

“L’azienda, con la quale siamo in continuo contatto, ha adottato tutte le misure precauzionali e i protocolli di sicurezza più stringenti fissati dalle autorità sanitarie nazionali e locali. Mi sento di dirvi che la situazione è monitorata e sotto controllo”, dice il sindaco.

Che poi sottolinea ancora una volta l’importanza del rispetto delle regole: “Inutile, però, cercare di fare giri di parole: bisogna dire con chiarezza che la situazione è seria e molto preoccupante. Sappiamo benissimo che il numero di casi positivi al coronavirus cresce di giorno in giorno e i reparti di terapia intensiva sono al collasso. Ecco perché ieri sera il Governo ha dovuto emanare un nuovo decreto che, nei fatti, estende a tutto il territorio nazionale tutte le misure urgenti già disposte per la nostra Regione. Ulteriore restrizione che riguarda anche noi: il decreto precisa che, su tutto il territorio nazionale, è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche all’aperto”.

