Coronavirus, accordo tra Lega Pro e Elven Sport: le partite di Monza e Renate in chiaro Fino al 3 aprile 2020 le partite di calcio della Serie C saranno disponibili in chiaro sulla piattaforma di Eleven Sports. Lo stabilisce l’accordo firmato tra il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ed Eleven Sports Italia, che dà la possibilità agli italiani di assistere gratuitamente e in diretta streaming alle partite di calcio delle 60 squadre di Serie C.

I tifosi del Monza e quelli del Renate potranno vedere in chiaro sulla piattaforma Eleven Sports tutte le sei partite delle due squadre brianzole che si giocheranno a porte chiuse. È questo il frutto dell’accordo firmato tra il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ed Eleven Sports Italia, che dà la possibilità agli italiani di assistere gratuitamente e in diretta streaming alle partite di calcio delle 60 squadre di Serie C da oggi e fino al prossimo 3 aprile. «Abbiamo deciso di dare un contributo concreto in questo momento delicato per la vita del Paese», ha detto Francesco Ghirelli, che ha accolto l’invito del Ministro Spadafora ad individuare modalità per enfatizzare la valenza sociale dello sport. Le porte degli stadi della Serie C si aprono almeno virtualmente a 17 milioni di tifosi, dopo le decisioni prese del Governo, di sospendere l’accesso al pubblico fino al 3 aprile.

Per poter seguire le partite in programma sin da oggi, sabato 7 marzo, basterà registrarsi gratuitamente su Eleven Sports compilando il form alla pagina www.elevensports.it/registration, poi effettuare il login con mail e password scelti in fase di registrazione, collegarsi alla pagina www.elevensports.it/live e cliccare la thumb relativa alla partita che si desidera vedere.

Come detto, la Lega Pro ha ufficializzato che fino al 3 aprile tutte le partite saranno disputate a porte chiuse. Sono sei le partite per Monza e Renate (compresi tre recuperi delle gare rinviate nelle settimane scorse). Si parte sabato 14 marzo col big match Renate-Monza: inizialmente programmato alle 20.45, si gioca alle 15.

Per i biancorossi: Albinoleffe-Monza mercoledì 18 marzo (20.45), Monza-Pergolettese domenica 22 marzo (15), Carrarese-Monza mercoledì 25 marzo (20.45), Monza-Pistoiese domenica 29 marzo (15), Monza-Pianese mercoledì 1 aprile (18.30).

Per il Renate: A.C. Gozzano-Renate mercoledì 18 marzo; Robur Siena-Renate sabato 21 marzo; Renate-Calcio Lecco 1912 mercoledì 25 marzo; US Pianese-Renate domenica 29 marzo; Renate-Juventus U23 mercoledì 1 aprile.

