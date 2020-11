Coronavirus: a Seregno un nuovo drive-in per tamponi rapidi in convenzione Un nuovo centro per tamponi rapidi a pagamento ma convenzionati a Seregno: sarà aperto lunedì 23 vicino al centro sportivo Trabattoni Ronzoni. Ecco come prenotare il test.

Un nuovo drive in dove effettuare tamponi rapidi per verificare un possibile contagio da Covid 19 comincerà la sua attività da lunedì 23 novembre a Seregno. L’iniziativa, supportata dall’amministrazione comunale, è del Centro ortopedico Brianza di Concorezzo. Il personale del poliambulatorio opererà su appuntamento in via Giovanni Colombo 12, nel parcheggio antistante l’ingresso del centro sportivo Umberto Trabattoni alla Porada. Il costo della prestazione sarà di 30 euro per i cittadini di Seregno, previa la presentazione della carta d’identità, e di 35 euro per i non residenti.

Il test prevede l’utilizzo di tamponi antigenici orofaringei rapidi, che forniscono un riscontro nel giro di un quarto d’ora. Per prenotarsi o per ottenere informazioni ulteriori, occorre chiamare il 351.7615548 oppure inviare allo stesso numero telefonico un messaggio WhatsApp, specificando nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, mail, giorno ed orario in cui si vuole essere sottoposti all’esame. L’interessato al momento del test potrà rimanere all’interno della propria vettura, in totale sicurezza.

