Coronavirus: a Seregno i positivi sono 294, duecento in quaranta giorni Aggiornamento del sindaco di Seregno sulla situazione dell’emergenza coronavirus in città: i casi positivi sono 294 (+200 in quaranta giorni), un pensiero a studenti, famiglie e insegnanti impegnati nella didattica a distanza.

Seregno continua a fare i conti con un progressivo incremento del numero di persone positive al Coronavirus sul suo territorio. L’ultimo aggiornamento del sindaco Alberto Rossi sulla sua pagina di Facebook ha indicato il numero attuale in 294, per un totale da inizio pandemia di 3mila 314 casi. Il trend come detto appare in crescita decisa: il 6 febbraio si era ancora a quota 94 e, pertanto, in una quarantina di giorni sono emersi 200 nuovi contagi. Le persone in regime di sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare sono invece 374, mente non sono state registrate novità per quanto riguarda i decessi, che in un report precedente erano stati stimati in 99.

Il primo cittadino ha accompagnato la comunicazione con l’annuncio che, nel periodo in cui la Lombardia sarà in zona rossa per l’emergenza sanitaria, il neo avviato mercato del mercoledì a Santa Valeria e quello del sabato in piazza Linate-8 ottobre 2001 «si svolgeranno con le sole bancarelle alimentari», come previsto dalle regole nazionali.

Rossi ha quindi terminato con un pensiero agli studenti, nuovamente costretti alla didattica a distanza da casa, per la chiusura delle scuole, «in particolare ai bambini di nidi, scuole dell’infanzia e primarie, alle loro maestre e soprattutto ai loro genitori, che stanno facendo una fatica enorme a conciliare tutto in questi giorni difficili. Mi state scrivendo in tanti e assicuro che capisco benissimo».

