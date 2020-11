Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Coronavirus a Monza: il San Gerardo assume altri otto specializzandi per l’emergenza L’Asst Monza assume specializzandi per rinforzare i reparti di fronte all’emergenza coronavirus: al San Gerardo altri otto laureati in formazione.

L’ospedale San Gerardo di Monza recluta medici specializzando per rinforzare i reparti a fronte della nuova ondata di epidemia di Covid-19. Nelle ultime settimane l’Asst di Monza ha assunto in due atti successivi prima cinque e poi altri tre laureati all’ultimo anno di specializzazione o specialisti con contratto di collaborazione. Gli ultimi tre - due dei quali si stanno specializzando in rianimazione e anestesia - sono Claudia Maggioni, Carolina Iaquanello, Andrea Scognamiglio. Prima di loro era stata la volta di Viola Cogliati, Marianna Galeazzi, Martina Codognola, Cristina Zarcone, Enrico Pioltelli.

Lo scorso 23 settembre l’Asst Monza aveva già provveduto a prorogare i contratti a tempo determinato di tredici medici e un biologo, oltre ad altri quattro specializzandi già assunti a tempo per rinforzare il reparto di anestesia e rianimazione. Alcuni dei nuovi assunti servono per sostituire alcuni medici che hanno rinunciato all’incarico o hanno dato le dimissioni.

I nuovi assunti continuano a percepire lo stipendio da specializzandi: oltre a quello avranno 40 euro lordi all’ora per un massimo di trenta ore di lavoro settimanali.

